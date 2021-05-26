Коллега Заворотнюк рассказал об ухудшении состояния актрисы

Борющаяся с раком мозга Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя хуже. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на коллегу актрисы.

По словам собеседника издания, Заворотнюк перенесла операцию, после которой рак перешел в ремиссию. Ей даже разрешили небольшую физическую активность. Но вскоре ситуация ухудшилась.

«Настя сейчас неузнаваема — она очень полная из-за гормональных препаратов и совсем без волос. Настя была так рада, когда врачи разрешили ей плавание. Но потом Насте стало плохо в бассейне», — рассказал коллега актрисы.

На обследовании стало понятно, что головокружение случилось из-за рецидива рака», — поделился неназванный коллега артистки.

Родственники Заворотнюк пока никак не прокомментировали эту информацию.

О диагнозе Заворотнюк стало известно в 2018 году. Близкие актрисы долго скрывали информацию о ее состоянии. Это породило большое количество слухов и домыслов вокруг болезни Анастасии. Выдвигались версии, что рак якобы спровоцировала гормональная терапия, которую она проходила для проведения процедуры ЭКО. В СМИ и Telegram-каналах неоднократно появлялась информация о том, что состояние Заворотнюк ухудшилось. Однако ее семья всякий раз опровергала эти сообщения.

В начале апреля дочь актрисы призвала поклонников коллективно молиться о здоровье ее матери.