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    26 мая 2021, 14:46

    Коллега Заворотнюк рассказал об ухудшении состояния актрисы

    Ольга Назаркина

    Борющаяся с раком мозга Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя хуже. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на коллегу актрисы.

    Коллега Заворотнюк рассказал об ухудшении состояния актрисы

    По словам собеседника издания, Заворотнюк перенесла операцию, после которой рак перешел в ремиссию. Ей даже разрешили небольшую физическую активность. Но вскоре ситуация ухудшилась.

    «Настя сейчас неузнаваема — она очень полная из-за гормональных препаратов и совсем без волос. Настя была так рада, когда врачи разрешили ей плавание. Но потом Насте стало плохо в бассейне», — рассказал коллега актрисы.

    На обследовании стало понятно, что головокружение случилось из-за рецидива рака», — поделился неназванный коллега артистки.

    Родственники Заворотнюк пока никак не прокомментировали эту информацию.

    О диагнозе Заворотнюк стало известно в 2018 году. Близкие актрисы долго скрывали информацию о ее состоянии. Это породило большое количество слухов и домыслов вокруг болезни Анастасии. Выдвигались версии, что рак якобы спровоцировала гормональная терапия, которую она проходила для проведения процедуры ЭКО. В СМИ и Telegram-каналах неоднократно появлялась информация о том, что состояние Заворотнюк ухудшилось. Однако ее семья всякий раз опровергала эти сообщения.

    В начале апреля дочь актрисы призвала поклонников коллективно молиться о здоровье ее матери.