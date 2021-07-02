Коллега рассказал, сколько зарабатывает блогер-карлик Хасбик

Популярный чеченский блогер Асхаб Тамаев рассказал, сколько получает Хасбулла Магомедов, который в Сети известен под псевдонимом Хасбик. Блогер отметил, что познакомился с ним полгода назад, а затем подружился — но сейчас они поругались.

Причины конфликта и сумму гонорара Хасбика Тамаев рассказал в ролике на YouTube. Он уточнил, что познакомился с Хасбуллой Магомедовым около шести месяцев назад. Тамаев предложил Хасбику, который страдает редким генетическим заболеванием, сняться в видео для YouTube. Рост Хасбика при весе 18 килограммов составляет 93 сантиметра. За один ролик блогер заплатил ему 25 тысяч рублей.

Видео быстро стало популярным — за короткий срок его посмотрели более двух миллионов раз. Тогда Тамаев предложил блогеру-карлику продолжить сотрудничество.

«И за эти ролики, конечно, я ему платил уже хорошо. Ценник на один ролик уже в то время был 100 тысяч рублей. Сейчас же Хасбулла получает 300 тысяч рублей за один ролик», — рассказал он.

Кроме того, Тамаев объяснил причину своего конфликта с Хасбиком. Он рассказал, что каждый мужчина показал свой характер, поэтому между ними произошло недопонимание. При этом блогер подчеркнул, что это не первый конфликт с Хасбиком за время их сотрудничества. Однако текущая ссора привела к остановке совместных съемок.

Тамаев уверен, что причиной конфликта стало окружение Хасбика: ему постоянно говорили, что блогер его обманывал. Сам рассказчик заявил, что это неправда: он уважает Хасбика и хорошо к нему относится.