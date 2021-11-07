Коллега Любови Успенской пригрозила ей судом за незаконное исполнение песни «По полюшку»

Совсем недавно для певицы Любови Успенской закончились долгие судебные тяжбы с ее бывшим мужем, как теперь артистке грозит новое разбирательство. Подать иск обещает ее коллега по шоу-бизнесу Наталья Лапина. Спор начался из-за прав на исполнение песни Лапиной «По полюшку», которая долгое время была в репертуаре Успенской.

Лапина заявила в беседе с изданием «Собеседник», что отношения с Успенской охладились как раз из-за песни «По полюшку». Автор хита уверяет, что королева русского шансона не выплатила ей ни копейки авторских гонораров. Разобраться во всем мирно у сторон не получилось, и Лапина запретила Успенской исполнять композицию. Звезда же запрет проигнорировала.

«Не трогай мою песню! Тебе ее запрещено петь с 14 сентября 2021 года, но ты нарушаешь все запреты. И за это пойдешь под суд», — заявила Наталья Лапина.

Лапина уверяет, что в разговорах об авторских отчислениях дело доходило даже до угроз со стороны звезды. Поэтому автор хита тоже решила пригрозить артистке.

«Отправлю твой американский паспорт в налоговую США, где ты не платишь налоги. Но и в России ты, королева русского шансона, налогов не платишь, так как ты у нас — американка. Я ваших угроз убийства не боюсь. Ты просто фальшивка», — заявила Лапина.

Проблемы у Любови Успенской продолжаются и с дочерью Татьяной Плаксиной. После долгих публичных ссор и взаимных обвинений родственницы все-таки помирились, но психологическое состояние Татьяны у многих вызывает опасение. Она стала активно вести свой блог, в котором периодически появляются неоднозначные записи. Например, о том, что Татьяну где-то заперли и никуда не выпускают. До сих пор неясно, писала это сама дочь Успенской — или взломавшие ее страницу мошенники.