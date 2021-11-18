Коллега актера Савочкина рассказал о работе с ним

Главный редактор телепрограммы «Теория заговора» Андрей Исаев поделился своими воспоминаниями об актер Игоре Савочкине, который был ведущим этой программы. Об этом сообщил NEWS.ru.

Он рассказал, что Савочкин «был очень обязательным человеком, с хорошим чувством юмора». Также Исаев отметил, что актер добавил программе немного иронии.

«Для него телевидение не было основным видом деятельности, но все договоренности, все наши любые заранее согласованные моменты он выполнял, что называется, железно», — рассказал Исаев.

Ранее актер Александр Алешкин поделился с воспоминаниями об ушедшем артисте.

«После этого фильма („Тихая застава“ — прим. ред.) мы стали очень дружны, потому что Игорь для меня был как киномаяк. Это актер, который не умел фальшивить в кадре. Актер, который не умел фальшивить в жизни. Он такой человек, настоящий. Это большая утрата для кинематографа, людей, которые его окружали, театральной общественности и для меня в частности» — рассказал Алешкин.

По его словам, Игорь Савочкин стал проводником молодого актера на творческом поприще.