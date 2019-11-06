Колин Фаррелл станет злодеем в новом «Бэтмене»

Злодея называют Пингвином из-за схожести его телосложения с настоящим пингвином. В комиксах герой появился в 1941 году. Его также знают по имени Освальд Кобблпот. В преступном мире DC Пингвина считают опасным гангстером.

Ранее в 1992 году роль Пингвина занял американский актер Дэнни Де Вито в кинокартине Тима Бертона «Возвращение Бэтмена». В сериале «Бэтмен» 1960-х годов Пингвина играл другой американец - Берджесс Мередит, а в поздней версии того же сериала «Готэм» его место занял Робин Лорд Тейлор.

Режиссером нового фильма стал Мэтт Ривз. Бэтменом теперь будет Роберт Паттинсон, женщиной-кошкой — американская актриса, певица и модель Зои Кравиц. Комиссара сыграет Джеффри Райт.

По информации издания, снимать «Бэтмена» начнут в первой половине 2020 года. Премьера кинокартины планируется на 25 июня 2021 года.