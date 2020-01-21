Колин Фаррелл стал выглядеть как Валерий Меладзе

Что общего у Голливуда и российского шоу-бизнеса? Как оказалось, два мира соединяют певец Валерий Меладзе и актер Колин Фаррелл. Пользователи Рунета посчитали, что ирландец косплеит российского артиста. Убедится в этом можно, посмотрев фото в соцсетях.

Колин Фаррелл кардинально сменил имидж для съемок в новом блокбастере про Бэтмена. Актер покрасил волосы в серебристый цвет, отрастил себе усы и бородку. В фильме он сыграет суперзлодея Пинвина. В Сети пошутили, что для создания образа Фаррелл вдохновился внешностью Валерия Меладзе.

«Колин Фаррел вышел за кофе, эти фото дают нам понять, как он будет выглядеть в образе Пингвина в «Бэтмене»

«Походу он исполняет роль Меладзе», «удивительно — так похож на Меладзе», «взяли бы тогда Меладзе на роль», — написали комментаторы группы MARVEL/DC в группе во «ВКонтакте». Другие пользователи в обсуждениях оставляли строчки из песен Меладзе.

Источник фото: «ВКонтакте»

Новый «Бэтмен»выйдет на экране в июне 2021 года. Главную роль исполнит звезда «Сумерек» Роберт Паттисон.

Тем временем в Сети продолжается обсуждение других фото из Голливуда. Речь идет о Брэде Питте и Дженнифер Энистон. Бывших супругов застали мило разговаривающими за кулисами премии SAG Awards. Теперь поклонники уверены, что можно надеяться на воссоединение пары.