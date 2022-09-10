Певец Дмитрий Колдун рассказал о конфликте с продюсером Дробышем | 360°

Все новости

Мир

10 сентября 2022, 19:41

Песков анонсировал подготовку переговоров Путина и Додика

Важное

10 сентября 2022, 19:36

Названа дата похорон королевы Великобритании Елизаветы II

Реклама

Путешествия

10 сентября 2022, 19:17

Власти Молдавии запретили национальным авиакомпаниям возобновлять рейсы в Москву

Важное

10 сентября 2022, 19:14

Минобороны показало видео боевой работы установок 2С-19 «Мста-С»

Мир

10 сентября 2022, 19:11

Польша готова пригрозила Германии судом для выпаты репараций

Знаменитости

10 сентября 2022, 19:10

Певец Дмитрий Колдун рассказал о конфликте с продюсером Дробышем

Мир

10 сентября 2022, 19:09

Иран уличили в неготовности идти на новую ядерную сделку

Власть

10 сентября 2022, 19:03

Медведев провел совещание об ускорении поставок вооружения

Спецоперация

10 сентября 2022, 19:02

Стало известно об участии наемников США в рядах ВСУ

Знаменитости

10 сентября 2022, 19:10

Певец Дмитрий Колдун рассказал о конфликте с продюсером Дробышем

Белорусский певец Дмитрий Колдун рассказал о конфликте с продюсером Виктором Дробышем

Читать 360tv в

Белорусский певец Дмитрий Колдун рассказал о своем конфликте с автором песен и продюсером Виктором Дробышем. Подноготная дела была раскрыта на телешоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Исполнитель утверждает, что продюсер вообще не ставил на него.

Реклама

«У коллег выходили хиты, а я пел что-то старое. Было мало концертов. Кроме того, я всегда мечтал поехать на Евровидение», — сказал он.

Реклама

Один раз продюсер ему как бы разрешил, но за день до поездки Колдуна предупредили, что «его» песня уже вышла у финской группы.

И вот тогда с ним на связь вышел Киркоров, а Дробыш перестал брать трубку. И они больше не общаются.

Еще он рассказал своим фанатам о проблемах со здоровьем. Оказывается, он мучается от постоянного гула в ушах.

«У меня тиннитус. Это травма уха, я на левое ухо практически не слышу», — передали его слова «Дни.ру».

Однажды певца пригласили на проект, где нужно было пострелять из танкового пулемета. Ему не сказали, что из таких крупнокалиберных оружий нужно стрелять с открытым ртом, чтобы была компенсация давления. В результате случился резкий перепад давления в ушной раковине.

Музыка

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама