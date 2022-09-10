Певец Дмитрий Колдун рассказал о конфликте с продюсером Дробышем | 360°

Знаменитости 10 сентября 2022, 19:10 Поделиться Telegram

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Viber Певец Дмитрий Колдун рассказал о конфликте с продюсером Дробышем Белорусский певец Дмитрий Колдун рассказал о конфликте с продюсером Виктором Дробышем РИА «Новости»

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Белорусский певец Дмитрий Колдун рассказал о своем конфликте с автором песен и продюсером Виктором Дробышем. Подноготная дела была раскрыта на телешоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Исполнитель утверждает, что продюсер вообще не ставил на него.

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«У коллег выходили хиты, а я пел что-то старое. Было мало концертов. Кроме того, я всегда мечтал поехать на Евровидение», — сказал он.

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Один раз продюсер ему как бы разрешил, но за день до поездки Колдуна предупредили, что «его» песня уже вышла у финской группы.

И вот тогда с ним на связь вышел Киркоров, а Дробыш перестал брать трубку. И они больше не общаются.

Еще он рассказал своим фанатам о проблемах со здоровьем. Оказывается, он мучается от постоянного гула в ушах.

«У меня тиннитус. Это травма уха, я на левое ухо практически не слышу», — передали его слова «Дни.ру».

Однажды певца пригласили на проект, где нужно было пострелять из танкового пулемета. Ему не сказали, что из таких крупнокалиберных оружий нужно стрелять с открытым ртом, чтобы была компенсация давления. В результате случился резкий перепад давления в ушной раковине.

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