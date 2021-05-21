Колдун оценил шансы победы Manizha на Евровидении

Певец Дмитрий Колдун оценил выступление Manizha на Евровидении. Он отметил, что исполнительница вряд ли займет первое место. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

Он считает, что Manizha хорошо выступила, но у многих исполнителей более яркие номера. Также Колдун добавил, что ее песня слишком сложная для широкой публики.

«Определенная часть зрителей за нее, конечно, проголосует, но рассчитывать на призовое место я бы на ее месте не стал. Люди на такое реагируют неоднозначно», — заключил он.