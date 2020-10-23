Кокорин рассказал, что получал письма от 95-летней блокадницы в тюрьме

Футболисту Александру Кокорину, когда он сидел в тюрьме, писала 95-летняя блокадница. Форвард «Спартака» признался, что писем от людей старшего поколения получил за время своего заключения много.

Кокорин поделился подробностями тюремного быта в интервью, которое опубликовано YouTube-каналом PeopleTalk. Пожилая женщина оказала спортсмену поддержку, как и остальные, писавшие футболисту. Всего ему пришло порядка шести тысяч писем, которые Кокорин все прочел.

«Это как армия, только более мужская, суровая. Чтобы чуть-чуть в себя прийти, там полезно оказаться», — описал спортсмен проведенное за решеткой время.

В беседе он добавил, что больше не будет пить спиртное в компании Павла Мамаева. Последний, по словам Кокорина, тоже отказался от алкоголя.

Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии осенью 2019 года — футболистов освободили условно-досрочно. Сроки они получили за участие в двух драках в центре Москвы в 2018-м. У Кокорина судимость осталась, Мамаева летом 2020-го оправдали по статье о хулиганстве.