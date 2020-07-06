Коклюшкин прокомментировал обвинение в оскорблении новой жены Петросяна

«В „Собеседнике“ была напечатана статья из двух частей: в первой части я отвечал на вопросы корреспондента, а во второй части (фигурирует. — Прим. ред) человек, который хочет остаться неизвестным. Этот текст стали мне приписывать. Ко мне он не имеет отношения», — пояснил Коклюшкин.

Он также отметил, что в первой части статьи Петросян и Елена Степаненко, бывшая жена юмориста, выставлены в хорошем свете — как замечательная пара. Сатирик поделился своим мнением касательно их бывшего союза. По его словам, они 30 лет радовали народ и веселили. Кроме них никто так долго не работал на эстраде вместе.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что Евгений Петросян заявил в прокуратуру на своего коллегу Виктора Коклюшкина. Причиной, по которой Петросян решил привлечь Коклюшкина к ответственности, стали высказывания последнего о новой жене юмориста Татьяне Брухуновой.