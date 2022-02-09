Наличие кокаина и МДМА обнаружили по результатам судебно-химической экспертизы в моче погибшего российского националиста Егора Просвирнина. Об этом сообщили на странице Czar.tv в соцсети «ВКонтакте».

Экспертиза также выявила в моче Просвирнина наличие антигистаминного лекарственного препарата, способного вызвать в том числе такие побочные эффекты, как спутанность сознания и галлюцинации.

В редакции «Царского телевидения», которым руководил Просвирнин, также указали, что до смерти он принимал для лечения болей в сердце невралгии еще один препарат со схожими побочными эффектами.

В крови Просвирнина всех этих веществ не обнаружили.

О наркотиках, обнаруженных в моче покойного националиста, ранее уже сообщали СМИ. Адвокат погибшего не смог подтвердить эту информацию.

Егор Просвирнин погиб в центре Москвы 27 декабря 2021 года. Ему было 35 лет. Тело журналиста обнаружили на Тверском бульваре, писал RT. Сообщалось, что причиной могло стать самоубийство. Но коллеги Просвирнина настаивают, что его смерть была несчастным случаем.