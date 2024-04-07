Знаменитости 07 апреля 2024, 17:26 «Кого-то судить — это низко». Салтыкова — о хамском поведении Кудрявцевой и Пьехи Салтыкова назвала поведение Кудрявцевой и Пьехи на «Суперстаре» хамским Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

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Певицу Ирину Салтыкову удивило поведение телеведущей Леры Кудрявцевой и артиста Стаса Пьехи во время съемок программы «Суперстар». В беседе с The Voice она назвала его хамским.

«Вообще считаю, что кого-то судить — это низко», — сказала она.

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Салтыкова отметила, что на шоу действует определенный сценарий, по которому необходимо раскритиковать того или иного артиста.

«Они вообще там ничего не решают! Да, им сказали, но сделать это можно либо корректно, либо по-хамски. Лера и Стас выбрали второе», — заявила она.

Певица объяснила, что ни у Кудрявцевой, ни Пьехи нет права, чтобы судить ее номера. По словам Салтыковой, их поступки демонстрируют невоспитанность.

Салтыкова подчеркнула, что не обижается на Пьеху и Кудрявцеву, но прекратит с ними общение.

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