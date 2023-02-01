Эксклюзив 01 февраля 2023, 01:27 «Когда трусливый — к стенке надо ставить». Сбежавших из России артистов призвали не прощать Блогер Татарка FM обвинила покинувших Россию звезд шоу-бизнеса в трусости

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Уехавшие из России в период мобилизации мужчины, в числе которых оказались и представители шоу-бизнеса, проявили трусость. Об этом в интервью Аксинье Гурьяновой заявила блогер Татарка FM (Лилия Абрамова).

Она обратила внимание, что во время мобилизации такси бизнес-класса стали дольше ехать на вызов. В итоге, один из водителей ей рассказал, что многие мужчины уехали за пределы России.

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«Работник такси мне рассказал, что все сбежали из России. Когда трусят мужчины — это отвратительно. Когда он жадный и трусливый, его к стенке надо ставить. Матерей, жен бросают и убегают. А как они собираются воспитывать своих детей, если Родину защитить не могут?» — заявила Татарка FM.

Блогер не исключила, что люди способны поддаваться всеобщей панике, но среди них нашлись и те, кто смог «прийти в себя и остаться в России».

«С некоторыми коллегами я разговаривала на эту тему. Спрашивала: куда ты уезжаешь? Ты там кому нужен? Ты приди в себя и, в итоге, с некоторыми так и произошло», — отметила она.

Абрамова также считает, что особенно стыдно должно быть тем звездам, которые росли в СССР, и такое бегство им прощать нельзя.

По мнению Лилии Абрамовой, уехавших из России знаменитостей, которые продолжают ругать свою Родину, надолго не примут ни одной другой стране. Они всегда будут предателями для всего мира.