Известная актриса и блогер Настасья Самбурская поддержала Регину Тодоренко в высказывании о «психически больных» женщинах, которых обижают мужья. Она попросила не путать реальное домашнее насилие с женским «выносом мозга».

«Когда тебе морду бьет мужчина, неважно, кем он тебе приходится, это пи***ц, которому нет оправдания! А когда ты выносишь мозг человеку изо дня в день, неделями и годами, а в итоге тебе максимум дали подзатыльник, это не насилие! Это всего лишь предупреждение о том, что мужчина тоже человек, и если ты чертова психопатка и не видишь берегов, то вот тебе успокоительное!», — заявила актриса на своей странице в Instagram.

По ее словам, женщины, накинувшиеся на Тодоренко в комментариях, часто не видят, как сами себя ведут по отношению к мужчинам. Самбурская попросила «не раздувать из мухи слона» и относиться проще к высказываниям блогеров.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко в одном из онлайн-интервью обрушилась с критикой на тех, кто публично кричит о разводах и домашнем насилии. За это она получила тысячи злостных комментариев, а журнал Glamour лишил телеведущую звания «Женщина года». После этого Тодоренко решила стать активисткой в борьбе за права женщин.