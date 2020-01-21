«Когда она начинала орать, я боялся ее до судорог». Сын Полищук Алексей Макаров рассказал об отношениях с матерью

Когда маленькому Леше было четыре года Полищук развелась с его отцом. После этого мальчика отправили в интернат.

«Естественно, у меня была обида на них. Я видел, как родители моих сверстников зацеловывают их, а мои — выясняют отношения», — рассказывает Макаров.

В интернате ему было тяжело, он часто сбегал оттуда. В какой-то момент Любовь Полищук обеспокоилась поведением сына и принялась за его воспитание. Ее методы включали бесконечные крики и ругань.

«Когда она начинала орать, я боялся ее до судорог», — поделился актер. — «Она была очень звонкая, энергетика — страшнейшая!»

По данным сайта Argumenti.ru., отношения Алексея с матерью улучшились после того, как он выбрал профессию актера. Но после этого были периоды, когда Макаров злоупотреблял алкоголем.

«У меня были запои», — рассказал он журналистам.