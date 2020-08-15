Чак Норрис записал видеообращение к Александру Лукашенко, где пригрозил ему расправой. Но есть один нюанс.

Голливудский актер Чак Норрис обратился к Александру Лукашенко с предостережением: если президент Белоруссии продолжит делать то, что он делает сейчас, то Чаку придется приехать и разобраться с ним.

«Ты знаешь, когда я режу лук, он плачет. Так что если ты не перестанешь делать то, что делаешь сейчас, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать», — сказал Чак Норрис в ролике, опубликованном на YouTube.

Он также назвал Лукашенко «Сашей ноль процентов» и «Тараканом».

Однако выяснилось, что видеообращение Норрис записал не по собственному желанию. Ему заказали ролик через платформу Cameo, которая предлагает сотрудничество с известными личностями. Все желающие могут заказать видео у звезд за определенную плату.

Ранее было опубликовано видео голливудского актера Элайджи Вуда, в котором он выказывает поддержку бывшем кандидату в президенты Виктору Бабарико. Ролик также заказали у звезды за деньги.