Кофемашина «исполнила» песню Бритни Спирс Stronger

Владельцы кофеварок DeLonghi Magnifica массово заявили, что их машина, когда начинает работать, звучит точно также, как начало песни Бритни Спирс Stronger с ее знаменитого альбома альбома Oops!.. I Did It Again.

На публикацию пользовательницы Sam, которая первой прикрепила к посту видео с кофемашиной, обратило внимание издание BuzzFeed. Сообщение набрало семь тысяч ретвитов и более 40 тысяч лайков. Как отметило издание, это очень неплохо для кофеварки. Многие пользователи подтвердили, что не раз слышали подобные звуки у себя на кухне. «Не знаю, каким словом называют фанатов Бритни Спирс, но моя кофемашина — одна из них», — написал один из комментаторов. «Какой бы кофе вы хотели? Сильнее, чем вчера», — пошутил еще один пользователь. «Освободите Бритни! Она там внутри!» — потребовал следующий комментатор. «Каждый раз, когда кто-то в моей работе включает кофеварку, это звучит как начало трека Бритни», признался еще один любитель напитка.