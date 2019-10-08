Кодзима поделился впечатлениями о Москве

«Я играю с утра до вечера». Идол российских геймеров Хидэо Кодзима перед «Игромиром-2019» заглянул к Урганту Подробнее

Виктор Зуев и Андрей Загудаев, представители социальной сети «ВКонтакте» передали Хидэо Кодзиме вопросы от его русскоязычных фанатов. Геймдизайнер в России впервые. Раньше он планировал несколько поездок, но более срочные дела не давали ему приехать в Москву.

Кодзима побывал в московском метро, а также в бункере (каком именно, он не уточнил). Японец признался, что на него огромное впечатление произвел собор Василия Блаженного. Причем не только снаружи, но и изнутри.

«В моем детстве мы знали о России только то, что она находится за железным занавесом. В книгах были редкие фотографии вашей страны. И вот, наконец-то, я попал в Москву, увидел собор Василия Блаженного и смог пообщаться с российскими фанатами, поэтому для меня это действительно большое достижение», — произнес геймдизайнер.

Он рассказал, что знает и любит работы Тарковского и некоторых других режиссеров из России. Изучение российской кинематографии и культуры позволяет получить «определенные впечатления». Хидэо Кодзима признался, что не понимает, почему он так популярен в России, но отмечает множество русскоязычных комментариев под постами в его социальных сетях. Во время трансляции он порадовал зрителей тем, что произнес фразу «Гений, гений, Кодзима — гений» на русском языке.

На многие вопросы об игре Death Stranding для PlayStation 4, которую он привез в Россию, Кодзима отвечать отказался, чтобы не допустить спойлеров. Он назвал актерский состав замечательным и призвал геймеров быть готовыми к ноу-хау.