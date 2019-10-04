Кодзима назвал московское метро отличной локацией для игры

Сотрудники Московского метрополитена устроили экскурсию для известного японского геймдизайнера Хидэо Кодзимы, который приехал в российскую столицу. Как сообщила пресс-служба подземки, гость оценил красоту архитектуры и современную технологичность метро.

Кодзима рассказал Урганту, кого считает гением Подробнее

Хидэо Кодзима заявил, что московское метро интересно и с точки зрения геймдизайна. Станции можно использовать для создания интересных уровней.

«С эстетической точки зрения метро — очень интересное и красивое пространство, которое при воссоздании в игре даст невероятную атмосферу», — заявил он.

При этом он отметил, что современные технологии позволяют в точности повторить оформление станций московского метро.

Снимки со своей экскурсии Хидэо Кодзима выложил на своей странице в Instagram.

Поклонники геймдизайнера пытались его найти. В комментариях они написали, чтобы он оставался на месте, пока они до него не доедут.

Многих при этом смутило, что на снимках станций нет людей. Хотя фото выложены всего два часа назад.

Хидэо Кодзима приехал в Россию в минувший четверг. В качестве гостя он пришел на программу «Вечерний Ургант» на Первом канале, где рассказал, как он относится к фразе, давно уже ставшей мемом: «Кодзима гений».

Геймдизайнер заявил, что сам себя гением не считает, но, если его называют так, то когда-то он обязательно станет гениальным. При этом настоящими гениями Кодзима считает тех, кто оказал на него влияние и вдохновил на создание собственных проектов. В их числе он назвал режиссера Андрея Тарковского. «Для меня гении — те, кто оказал влияние на меня», — подчеркнул Хидэо Кодзима.