«Кобзон преображался, когда пел». Родион Газманов поделился первым и последним воспоминанием об артисте

Во вторую годовщину смерти Иосифа Кобзона воспоминаниями об артисте делятся его родные, коллеги и ученики. Родион Газманов рассказал «360» о своем первом и последнем впечатлении от встреч с великим исполнителем.

«Я тогда был совсем маленьким и за кулисами какого-то большого сборного концерта увидел, как Иосиф Давыдович, окруженный самыми известными артистами, рассказывал анекдот. И он мастерски это делал. Со всеми паузами, расстановками. Я никогда не слышал, чтобы кто-то так рассказывал. И на многих площадках, где я бывал на концертах за кулисами, всегда одна и та же картина. Сидит Иосиф Давыдович, вокруг него огромная компания, а он что-то рассказывает. И все увлеченно, с неподдельным интересом слушают», — пояснил Родион Газманов.

Последний раз он видел Кобзона на дне рождения одного из общих знакомых. Артист встал, чтобы сказать тост. По словам Газманова, все чувствовали, что Кобзону тяжело. Однако артист преобразился, как только начал петь.

"По тому, как он пел, уже не было видно, что он болеет, что ему больно и очень тяжело. От начала и до конца песни Иосиф Давыдович превратился в себя самого, который вне времени и вне эпохи. Вне каких-то проблем. Тогда я еще раз убедился в том, что это не просто человек, — это человек-эпоха советской и российской эстрады. И конечно, нам его очень не хватает», — заключил Родион Газманов.

Иосифа Кобзона не стало 30 августа 2018 года. Его похоронили на Востряковском кладбище.