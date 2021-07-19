Князев выпустил видео к годовщине смерти Горшка

Сегодня исполняется восемь лет со дня смерти Михаила Горшенева, лидера группы «Король и шут». К этой дате Андрей Князев, второй основатель группы, выпустил минутный ролик в память о друге, рассказало ИА НСН.

В 3D видео, которое опубликовал Князев на YouTube, показаны личные вещи и портреты Горшенева. Видеоряд сопровождается песней Горшенева «Воспоминания о былой любви».



«„Воспоминания о былой любви“, всегда будет отражением его беспредельной любви к музыке, к красивым мелодиям. На столе в старой комнате лежит воссозданная в 3D акустическая гитара, на которой Миха писал песни в последние годы жизни», — написал Князев. Михаил Горшенев умер 19 июля 2013 года от острой сердечной недостаточности.