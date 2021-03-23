Роман Абрамович подал иск о клевете из-за книги «Люди Путина», которая вышла в прошлом году. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте футбольной команды «Челси», принадлежащей миллиардеру.

Представители Абрамовиа подали иск в британский суд. Ответчиками указаны издательство HarperCollins и автор книги, бывшая корреспондентка Financial Times в Москве Кэтрин Белтон.

Разбирательство, как указано в пресс-релизе, связано «с рядом ложных и клеветнических заявлений» в отношении Абрамовича.

В книге, сообщили адвокаты, утверждается, что предприниматель был замешан в коррупции, «а также содержатся ложные заявления, касающиеся покупки нашим клиентом футбольного клуба „Челси“ и его деятельности».

Там же приведено заявление самого Абрамовича. Бизнесмен сообщил, что пытался избежать судебного разбирательства, а его юристы предоставили изданию «подробную информацию, касающуюся различных ложных утверждений» в книге, включая те из них, которые уже были признаны несостоятельными в Высоком суде Англии.

Переговоры «не увенчались успехом, и издатель не исправил ложные утверждения в книге», отметил Абрамович.