19 ноября 2020, 16:29
Книга Обамы побила рекорды по продажам в день выхода
Вышла первая часть книги бывшего президента Америки Барака Обамы «Земля обетованная». Она сразу же побила рекорды по продажам. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.
Уточняется, что в первый же день было куплено 887 тысяч экземпляров произведения. Книга существует в печатной, электронной и аудио- версиях. Издательство Penguin Random House, которое ее выпустило, рассказало, что эта цифра стала для них рекордной.