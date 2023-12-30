Знаменитости 30 декабря 2023, 17:36 Клуб «Мутабор» решил отсудить у Ивлеевой десятки миллионов рублей Mash: клуб «Мутабор» подготовил иск к Ивлеевой на 70 миллионов рублей Petr Chernov/Russian Look/globallookpress

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Руководство клуба «Мутабор» запланировало подать иск к блогеру Анастасии Ивлеевой. Причиной обращения в суд стало то, что ведущая своей «голой» вечеринкой испортила репутацию концертной площадки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Клуб хочет взыскать с Ивлеевой 70 миллионов рублей. По данным издания, девушка заплатила администрации за проведение скандальной вечеринки три миллиона рублей.

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По договору знаменитость гарантировала, что не будет нарушать законодательство РФ, а также не станет использовать ненормативную лексику. В документе также говорилось о ее ответственности за отсутствие провокаций и других действий, направленных на дискредитацию заведения.

В администрации не ожидали, что вечеринка обернется грандиозным скандалом. По словам руководства концертной площадки, мероприятие Ивлеевой сильно ударило по репутации заведения, которое закрыли и опечатали.

Ранее Лефортовский суд Москвы оштрафовал блогера на 100 тысяч рублей из-за «голой» вечеринки. В мероприятии усмотрели несколько нарушений правопорядка.