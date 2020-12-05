05 декабря 2020, 14:06
Клуб Adrenaline Stadium опечатали после концерта Кипелова
Роспотребнадзор опечатал московский клуб Adrenaline Stadium, где проходил концерт группы «Кипелов», до решения суда из-за нарушения санитарных норм в условиях борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил ИА Nation News со ссылкой на ведомство.
Масштабное выступление прошло в пятницу, 4 декабря. На него пришли тысячи фанатов, которые не соблюдали социальную дистанцию и не надевали маски.
По сведениям Роспотребнадзора, столичный клуб нарушил требования к проведению мероприятий в пандемию COVID-19. Руководителям заведения грозит штраф в размере 500 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком на 90 суток.
Пользователи интернета раскритиковали и певицу Zivert за концерт в Красноярске с несоблюдением рекомендованных мер во время пандемии коронавируса. Роспотребнадзор обещал проверить эту информацию. Из-за этого певица решила отменить следующий концерт в Новосибирске.