Клуб Adrenaline Stadium опечатали после концерта Кипелова

Масштабное выступление прошло в пятницу, 4 декабря. На него пришли тысячи фанатов, которые не соблюдали социальную дистанцию и не надевали маски.

По сведениям Роспотребнадзора, столичный клуб нарушил требования к проведению мероприятий в пандемию COVID-19. Руководителям заведения грозит штраф в размере 500 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком на 90 суток.

Пользователи интернета раскритиковали и певицу Zivert за концерт в Красноярске с несоблюдением рекомендованных мер во время пандемии коронавируса. Роспотребнадзор обещал проверить эту информацию. Из-за этого певица решила отменить следующий концерт в Новосибирске.