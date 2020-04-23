Клишина: в США с самого детства очень сильно пропагандируется патриотизм

Прыгунья в длину заявила, что некоторые жители США уверены, что в Москве на улицах можно спокойно встретить медведей. По ее мнению, из-за другой культуры образования у них, например, не очень развито знание других стран.

«В США с самого детства очень сильно пропагандируется патриотизм. Это касается и истории. Из-за чего об окружающем мире они получают мало информации. Да, о России они знают, но также знают, что в Москве ходят медведи», — поделилась спортсменка.

Клишина считает, что пропаганда есть в каждой стране, абстрагироваться от нее нельзя. Однако в США «половина людей верит и ведется на все». При этом спортсменка заметила, что информация «долетает если не по ТВ, то в интернете или от других людей».