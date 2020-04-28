    28 апреля 2020, 17:36

    Клип Skibidi стал самым популярным русским роликом на Youtube

    Дарья Морозова

    Клип Skibidi русской группы Little Big набрал более 400 миллионов просмотров меньше, чем за два года, и стал самым просматриваемым роликом из стран СНГ. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Совсем большой стал, больше всех в СНГ вымахал», — написал в своем Instagram фронтмен группы Илья Прусикин.

    После выхода клипа коллектив запустил #skibidichallenge, после чего с этим хештегом в соцсети появилось более 30 тысяч видео, в которых участники повторяют знаменитые танцевальные движения из клипа.