Клип певца SНАМАN с гимном России стал лидером трендов YouTube

Клип с гимном России, который снял певец SHAMAN (Ярослав Дронов), занял первое место в трендах YouTube. Ролик опубликовали 23 августа — за это время он набрал порядка 800 тысяч просмотров.

На момент публикации материала клип набрал 807 тысяч просмотров и более 92 тысяч лайков. Он вышел на первое место в главных трендах YouTube. Дронов исполнил национальный гимн на концерте в Ялте. Сейчас музыкант находится в туре по южным городам страны, в числе которых Сочи, Анапу, Геленджик, Новороссийск, Феодосию, Симферополь и Севастополь.

Певец получил первую популярность благодаря шоу «Фактор А». Тогда он вышел в финал, а народная артистка СССР Алла Пугачева наградила его специальным призом. Позднее SHAMAN принял участие в вокальном проекте «Голос». Его талант отметили Дима Билан и Пелагея. Дронов выступал в команде Пелагеи и занял второе место.

С 2020 года артист выступает под псевдонимом SHAMAN. Тексты и музыку для песен певец пишет сам. В феврале 2022 года он презентовал патриотическую песню «Встанем».