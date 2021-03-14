Клип Manizha собрал почти три миллиона просмотров на YouTube-канале Евровидения

За три дня ролик Manizha (Манижа Сангин) с песней «Русская женщина», выложенный на YouTube-канале Евровидения, собрал 2,8 миллиона просмотров. 117 тысяч пользователей положительно оценили выступление певицы. Дизлайк поставили 66 тысяч раз.

Под видео набралось уже более 50 тысяч комментариев. Пишут как россияне, так и иностранцы. Последним выступление Manizha очень даже понравилось. А вот среди соотечественников много негатива. Однако находятся и те, кто готов раз за разом объяснять, почему в этом году Россию на Евровидении представит все-таки достойный артист.

«Я горд и рад, что в России есть такие самобытные и яркие артисты, как Manizha. Manizha не боится стереотипов и экспериментов», — написал пользователь под ником Бумажный Сталевар.

Кто-то даже отметил, что из-за того, что россиянам нельзя голосовать самими за себя, у Manizha есть шанс победить. Другие разглядели в этом особенную тактику российских организаторов.

«Иностранцы подумают, что песня не нравится россиянам, и назло сделают Manizha победителем», — написал Тимофей Зима.

Ранее певец Дима Билан заявил, что исполнительницу Manizha оценят по достоинству на Евровидении.