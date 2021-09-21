Клинт Иствуд рассказал, почему продолжает работать над фильмами, несмотря на возраст

Актер и режиссер Голливуда Клинт Иствуд рассказал, почему в 91 год продолжает работать над фильмами. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на портал CinemaBlend.

Популярность Клинт получил в 1964 году. Актер принял участие в съемках классического вестерна итальянского режиссера Серджо Леоне. В дальнейшем он решил попробовать себя в роли режиссера, однако актерскую карьеру оставлять не стал. Последним фильмом, где Иствуд выступил как в качестве режиссера, так и в качестве актера, стала картина «Мужские слезы» (Cry Macho). Премьера фильма состоялась 17 сентября 2021 года.

Актер рассказал о своей долгой и знаковой карьере. Иствуд объяснил, почему, несмотря на свой почтенный возраст, продолжает снимать и сниматься в кино.

«Какого черта я все еще работаю в свои 90-е годы? Неужели люди начнут бросать в меня помидоры? Я дошел до того момента, когда задумался, достаточно ли этого, но не до того момента, когда решил, что этого достаточно», — отметил режиссер.