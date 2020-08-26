Климова опубликовала фотографию с выпускного дочери

Елизавета Хорошилова, дочь Екатерины Климовой и Ильи Хорошилова, в этом году закончила 11-й класс. Оба родителя присутствовали на празднике.

Климова поделилась фотографиями с выпускного со своими подписчиками.

«Выпускной! Телефон сел, слезы рекой, но все счастливы. Спасибо Ломоносовской школе! Спасибо за все! А уже завтра начнется совсем другая, взрослая жизнь», — подписала снимки актриса.

Подписчики звезды поспешили поздравить ее семью с новым этапом в жизни и заметили, что Климова выглядит словно старшая сестра своей дочери.

«Вы сами как выпускница», «Две сестры», «Дочка — красавица, вся в маму», «С праздником вас!» — пишут в комментариях.

Во время поздравления выпускников было объявлено, что Елизавета уже поступила в МГУ на факультет журналистики, о котором давно мечтала. Как известно, девушка никогда не хотела пойти по стопам знаменитой матери. Она пыталась попробовать свои силы в актерском мастерстве, но быстро поняла, что это вовсе не ее призвание.