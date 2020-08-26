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    26 августа 2020, 11:34

    Климова опубликовала фотографию с выпускного дочери

    Анастасия Кременчугская

    Екатерина Климова, российская актриса театра и кино, на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала фотографию с выпускного дочери. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    Елизавета Хорошилова, дочь Екатерины Климовой и Ильи Хорошилова, в этом году закончила 11-й класс. Оба родителя присутствовали на празднике.

    Климова поделилась фотографиями с выпускного со своими подписчиками.

    «Выпускной! Телефон сел, слезы рекой, но все счастливы. Спасибо Ломоносовской школе! Спасибо за все! А уже завтра начнется совсем другая, взрослая жизнь», — подписала снимки актриса.

    Подписчики звезды поспешили поздравить ее семью с новым этапом в жизни и заметили, что Климова выглядит словно старшая сестра своей дочери.

    «Вы сами как выпускница», «Две сестры», «Дочка — красавица, вся в маму», «С праздником вас!» — пишут в комментариях.

    Во время поздравления выпускников было объявлено, что Елизавета уже поступила в МГУ на факультет журналистики, о котором давно мечтала. Как известно, девушка никогда не хотела пойти по стопам знаменитой матери. Она пыталась попробовать свои силы в актерском мастерстве, но быстро поняла, что это вовсе не ее призвание.

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