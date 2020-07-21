Климова дала повод для разговоров о ее воссоединении с бывшим мужем

Во время режима самоизоляции актеры много общалась и даже виделись. Климова рассказала об отношениях с бывшим мужем.

«На карантине мы много общаемся, он отличный отец, очень помогает. И я поняла: в наших отношениях еще рано ставить точку», — поделилась артистка.