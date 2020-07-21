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    21 июля 2020, 16:35

    Климова дала повод для разговоров о ее воссоединении с бывшим мужем

    Анастасия Кременчугская

    Екатерина Климова, российская звезда сериалов, подогрела любопытство подписчиков, опубликовав фото экс-супруга актера Гела Месхи. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    Во время режима самоизоляции актеры много общалась и даже виделись. Климова рассказала об отношениях с бывшим мужем.

    «На карантине мы много общаемся, он отличный отец, очень помогает. И я поняла: в наших отношениях еще рано ставить точку», — поделилась артистка.

    Новости SMI.FM