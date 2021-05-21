Кличко обиделся на шутки комиков студии Квартал 95

Мэр Киева Виталий Кличко не оценил юмор студии Квартала 95. Он считает их шутки в свою сторону не смешными и оскорбительными.

«Я не сторонник 95 квартала, много шуток было ниже плинтуса. Откровенно хочу сказать, мне было неприятно слышать эти шутки», — признался Кличко в интервью газете «Украинская правда».

Мэр отметил, что актер Евгений Кошевой очень плохо его пародирует. Виталий Кличко даже высказал артисту о его мастерстве лично.

«Мы с братом были на каком-то дне рождения, где он развлекал публику. Говорю ему: „ну ты шутишь, примеряешь мой пояс“», — сказал Кличко.

Однако после этой встречи актер начал говорить, что его поймали два брата Кличко и хотели избить. Однако, по словам мэра Киева, профессиональный боксер имеет право бить людей только за деньги на ринге.

«На эту тему говорю: чтобы мне кого-то побить, у них денег не хватит на это. Я, как профессиональный спортсмен, бить просто так не могу — только за большие деньги, которых у этих ребят не найдется», — сказал мэр украинской столицы.