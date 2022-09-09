«У Клавы — идеальная репутация». Директор Коки ответил родителям, недовольным ее выступлением во Владивостоке | 360°

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«У Клавы — идеальная репутация». Директор Коки ответил родителям, недовольным ее выступлением во Владивостоке

Директор Клавы Коки: большинство зрителей довольны ее выступлением во Владивостоке

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Родителей из Владивостока возмутило выступление певицы Клавы Коки у них в городе. Якобы на нем Кока развращала местных школьников. Артистку могут проверить по статьям КоАП РФ и УК РФ. Однако ее концертный директор Денис Баранов заявил «360», что у певицы идеальная репутация и большинство жителей дальневосточного города остались довольны ее концертом.

«Кто-то недовольный жизнью написал всякую фигню. Больше пяти лет она выступает на Дне города Москвы, где изучают каждую ее песню. У Клавы — идеальная репутация: она матом не ругается, не курит, не пьет, а ее обвиняют», сказал Баранов.

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По его словам, «концерт прошел супер, все довольны».

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«99% людей, которые там были, пишут: „Спасибо, что приехали, было круто“. 1% недовольных жизнью всегда будет», — заключил он.

Telegram-канал Mash написал, что родители остались недовольны выступлением Коки на Дне знаний. Концерт прошел на центральной площади Владивостока.

В частности, им не понравились тексты ее песен. Особенно богохульно, по их мнению, все действо смотрелось на фоне церкви.

По данным издания, родители при поддержке местного Минкультуры направили заявление в прокуратуру с просьбой проверить артистку. Речь идет о статьях КоАП «Мелкое хулиганство» и 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

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