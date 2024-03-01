Знаменитости 01 марта 2024, 17:43 Клава Кока выпустит последний трек Клава Кока сообщила, что ее новый трек станет последним Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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Клава Кока сообщила поклонникам две новости по случаю первого дня весны. Певица анонсировала выход новой песни, добавив, что композиция станет последней в данном образе. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Певица рассказала фанатам о выходе сниппета своего нового трека, пока не имеющего названия. Она предложила подписчикам предложить варианты названия для композиции.

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Однако певица отметила, что новый трек станет последним. Правда, прибавила: «в стиле Клавы Коки». Видимо, исполнительница готовится к смене имиджа.

Окончательную дату выхода трека Клава Кока пока не сообщила.

О смене амплуа также рассказала Инстасамка. Она планирует отказаться от провокационных текстов и начать работать на более взрослую аудиторию. Для этого поп-звезда даже отменила концертный тур по России. Вернуться на сцену в новом качестве она пообещала в 2025 году.