01 марта 2024, 17:43
Клава Кока выпустит последний трек
Клава Кока сообщила, что ее новый трек станет последним
Клава Кока сообщила поклонникам две новости по случаю первого дня весны. Певица анонсировала выход новой песни, добавив, что композиция станет последней в данном образе. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
Певица рассказала фанатам о выходе сниппета своего нового трека, пока не имеющего названия. Она предложила подписчикам предложить варианты названия для композиции.
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Однако певица отметила, что новый трек станет последним. Правда, прибавила: «в стиле Клавы Коки». Видимо, исполнительница готовится к смене имиджа.
Окончательную дату выхода трека Клава Кока пока не сообщила.
О смене амплуа также рассказала Инстасамка. Она планирует отказаться от провокационных текстов и начать работать на более взрослую аудиторию. Для этого поп-звезда даже отменила концертный тур по России. Вернуться на сцену в новом качестве она пообещала в 2025 году.
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