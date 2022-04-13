Клава Кока прокомментировала развод Моргенштерна и Дилары

Российская певица Клава Кока прокомментировала разрыв отношений рэпера Моргенштерна с блогером Диларой Зинатуллиной. По словам артистки, она не знает, почему звездная пара рассталась, но очень сожалеет об их разрыве. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на соцсети Клавы.

«Мне очень нравилась пара Алишер-Дилара. Причем наше общение с Моргеном началось, когда они встречались, потом они расставались, затем снова сошлись. Я наблюдала за всем этим. У нас с Алишером не было любовных отношений. Не знаю, что будет с ребятами дальше», — рассказала она.

Кока также отметила, что ее с Моргенштерном связывали лишь рабочие отношения, а все слухи о том, что у них был роман, не соответствуют действительности. По ее словам, рэпер всегда был влюблен лишь в одну девушку.

О расставании Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной стало известно совсем недавно. Пара сыграла свадьбу 31 августа 2021 года, а в 2022 году переехала в Дубай. Позже Дилара записала видеообращение к поклонникам, в котором рассказала, что они расстались с Моргенштерном из-за бытовых проблем, но решили остаться друзьями.