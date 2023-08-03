03 августа 2023, 13:00
«Классная, живая, молодая». Лариса Рубальская — о съемках с Ириной Мирошниченко
Поэтесса Рубальская заявила, что актриса Ирина Мирошниченко прекрасно работала на сцене
Поэтесса Лариса Рубальская успела поработать с ней ушедшей из жизни актрисой Ириной Мирошниченко на двух съемках. Артистку она запомнила как приятную женщину и профессионала. Своими воспоминаниями Рубальская поделилась с «360».
«С ней мало знакома была, но у нас была съемка на двоих. Она мне очень нравилась, была такая наивная немножко», — сказала поэтесса.
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Та программа, по словам поэтессы, проходила жестко: актрисе пришлось рассказать о себе вещи, о которых тяжело говорить, например о смерти матери. По словам Рубальской, Мирошниченко делилась этим с душой, по-человечески.
Вторая встреча прошла в Санкт-Петербурге на совместном выступлении. Тогда актриса показала себя настоящим профессионалом.
«Сидит уже не очень молодая актриса, к выступлению накрученная. Когда выпорхнула на сцену, это была классная, живая, молодая женщина, прекрасно выступала», — заявила она.
Ирину Мирошниченко госпитализировали в конце июля. Она сказала журналистам, что сама обратилась к врачам из-за высокой температуры. Позже СМИ писали, что у артистки остановилось сердце.
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