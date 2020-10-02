facebook_pixel
    02 октября 2020, 18:28

    Клара Новикова рассказала, что на самоизоляции варила варенье

    Алена Макаренко

    Актриса и юмористка Клара Новикова рассказала о своем времяпрепровождении на самоизоляции во время пандемии, а также об отношениях с родственниками. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
    Клара Новикова рассказала, что на самоизоляции варила варенье

    «На самоизоляции я занималась черти чем», — призналась Новикова.

    Большую часть времени она стояла у плиты и варила варенье.

    «У меня всегда так: когда не знаю, чем занять себя, начинаю готовить», — рассказала артистка.

    Несмотря на время без выступлений из-за коронавируса Новикова продолжала выдавать зарплату членам своего коллектива. Актриса тогда никого не уволила.

    Новикова редко видится с внуками — 22-летним Львом, 18-летней Анной и 12-летним Андреем. Они живут своей жизнью, интересами и учебой, отметила юмористка. По этим причинами родственники редко встречаются.

    «Я и дочери из-за постоянной работы не уделяла, увы, много внимания. Она хотя мне про это никогда и не говорила, но я чувствую порой, что у нее осталась невысказанная обида», — еще одно признание актрисы.

    Новикова рассказала и о своих мечтах. Она готова сделать собственный спектакль — не юмористический, а более глубокий. С возрастом ей хочется «чего-то большего», чем просто выходить на сцену и смешить.

    Новости SMI.FM