Клара Новикова рассказала, что на самоизоляции варила варенье

«На самоизоляции я занималась черти чем», — призналась Новикова.

Большую часть времени она стояла у плиты и варила варенье.

«У меня всегда так: когда не знаю, чем занять себя, начинаю готовить», — рассказала артистка.

Несмотря на время без выступлений из-за коронавируса Новикова продолжала выдавать зарплату членам своего коллектива. Актриса тогда никого не уволила.

Новикова редко видится с внуками — 22-летним Львом, 18-летней Анной и 12-летним Андреем. Они живут своей жизнью, интересами и учебой, отметила юмористка. По этим причинами родственники редко встречаются.

«Я и дочери из-за постоянной работы не уделяла, увы, много внимания. Она хотя мне про это никогда и не говорила, но я чувствую порой, что у нее осталась невысказанная обида», — еще одно признание актрисы.

Новикова рассказала и о своих мечтах. Она готова сделать собственный спектакль — не юмористический, а более глубокий. С возрастом ей хочется «чего-то большего», чем просто выходить на сцену и смешить.