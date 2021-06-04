Китайский актер снимется в фильме «Джон Уик 4»

Китайский актер и звезда фантастического фильма «Изгой один. Звездные войны: Истории» Донни Йен снимется в фильме «Джон Уик 4». Об этом сообщил Deadline.

Артист сыграет старого друга главного героя по прозвищу Баба-яга. В новой ленте обещают раскрыть историю их отношений и познакомить с общими врагами. Режиссеры надеются, что Йен добавит во франшизу «новую мощную энергетику».

В фильме также снимется японо-британская певица Рина Саваяма, для которой это будет дебют в большом кино. Ее роль пока не разглашается.

Знаменитого наемника Джона Уика по традиции сыграет канадец Киану Ривз. К работе вернется и режиссер трех прошлых кинолент Чад Стахелски. Один из сценаристов — Дерек Колстад.

Съемки стартуют летом во Франции, Германии и Японии. Премьера запланирована на май 2022 года, написал News.ru. В планах создателей числится и пятая глава приключений суперкиллера. Однако они отказались от изначальной задумки о параллельной съемке двух кинокартин.

Донни Йен сыграл в фильмах «Изгой один. Звездные войны: Истории», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон: Меч судьбы», «Мулан».