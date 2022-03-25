Китайские стриминговые платформы удалили фильмы с участием Киану Ривза

Китайские стриминговые сервисы удалили фильмы, в которых играл канадский актер Киану Ривз. Причина этого заключается в том, что мужчина принял участие в концерте, посвященном Тибету. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на агентство Reuters.

Концерт, в котором приняла участие знаменитость, создала некоммерческая организация, которую основал Далай-лама. После мероприятия платформы Tencent Video и iQiyi удалили такие известные фильмы, как «Матрица» и «Джон Уик». При этом байкотировать актера призвали именно китайские пользователи.

Власти Китая считают Далай-ламу сепаратистом. По их мнению, его деятельность была направлена на раздробление страны.