25 марта 2022, 20:36
Китайские стриминговые платформы удалили фильмы с участием Киану Ривза
Китайские стриминговые сервисы удалили фильмы, в которых играл канадский актер Киану Ривз. Причина этого заключается в том, что мужчина принял участие в концерте, посвященном Тибету. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на агентство Reuters.
Концерт, в котором приняла участие знаменитость, создала некоммерческая организация, которую основал Далай-лама. После мероприятия платформы Tencent Video и iQiyi удалили такие известные фильмы, как «Матрица» и «Джон Уик». При этом байкотировать актера призвали именно китайские пользователи.
Власти Китая считают Далай-ламу сепаратистом. По их мнению, его деятельность была направлена на раздробление страны.