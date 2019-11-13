Китайская цензура «искромсала» автобиографию Сноудена

Отдельные эпизоды убрали из книги «Permanent Records» («Постоянная запись») при ее публикации в Китае. Отмечается, что это нарушает издательский договор.

Изъятые фрагменты содержали размышления автора об авторитаризме, демократии и приватности.

Сноуден написал в своем Twitter, что будет противостоять цензуре. Он обратился к пользователям Сети с просьбой помочь ему в переводе на китайский вырезанных частей книги. Он разместит переведенные отрывки в открытом доступе.