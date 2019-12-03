Кит Харрингтон рассказал, почему сценаристы убили Дейенерис в «Игре престолов»

Харрингтон рассказал, что Джон Сноу до самого финала не мог представить, что ему придется убить возлюбленную. Однако это стало неизбежно, когда Дейенерис стала убивать без разбора врагов и обычных людей, становясь все безумнее.

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«Но самой главной причиной является то, что Дени собирается избавиться от его сестер. Поэтому он делает выбор в пользу своей семьи», — объяснил актер.

Напомним, что финальный сезон «Игры престолов» вышел на экраны весной 2019 года. На данный момент телеканал HBO ведет работу над приквелом культового сериала.