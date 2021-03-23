Kiss: нет смысла писать новую музыку

Вокалист рок-группы Kiss Пол Стэнли считает, что уже нет смысла писать новую музыку. Об этом сообщила НСН.

По данным «Мира 24», Стэнли пояснил, что на концертах старых групп сразу видно, когда они играют новую песню. В этот момент все зрители садятся, рассказал он. Также музыкант добавил, что слушатели хоть и ждут новых альбомов, все равно потом просят сыграть старые песни.

«Когда старые команды выпускают новые альбомы, их слушают, а потом выбрасывают, так как у исполнителей нет прежнего авторитета и влияния», — рассказал Стэнли.

Ранее клип на песню Манижи Russian Womаn стал вторым по числу просмотров среди всех участников Евровидения. С этой композицией певица представит Россию на песенном конкурсе.

Видео выступления Манижи было опубликовано на официальном канале Евровидения 10 марта. По количеству просмотров интернет-клип на песню обогнал всех, кроме группы Hurricanе, которая выступит от Сербии с треком Loco Loco. Со дня опубликования его посмотрели более 4,7 миллиона раз, хотя видео Манижи вышло на пять дней позже.