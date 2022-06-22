Первый бездомный блогер Серега Кишкоблуд скончался

Первый в России блогер Серега Кишкоблуд, который получил известность потому, что не имел дома, скончался. Об этом сообщил РЕН ТВ.

За время своей деятельности на YouTube мужчина смог заработать 325 тысяч подписчиков, а также получить серебряную кнопку. Информации о причинах смерти не поступало, передал РИА ФАН.

В своих роликах мужчина дегустировал различные блюда. По его словам, прозвище Кишкоблуд он получил из-за своего сильного аппетита. Он рассказывал, что мог съесть целого поросенка за один присест.