19 марта 2020, 13:40
Киселев: водка — «лучший антисептик от коронавируса» в России
Российский журналист и телеведущий Дмитрий Киселев предположил, что водка будет лучшим антисептиком при коронавирусной инфекции. Однако уточнил, что использовать ее надо наружно. Об этом сообщил «Царьград».
Таким мнением Киселев поделился в личном Telegram-канале.
Журналист назвал водку «спасением России» и «лучшим антисептиком от коронавируса». Тем не менее, заверил, что применять ее необходимо «не внутрь, а наружно».
«Именно ей протираем, опрыскиваем то, к чему прикасаемся. Внутрь не помогает», — пояснил Киселев.