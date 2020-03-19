Таким мнением Киселев поделился в личном Telegram-канале.

Журналист назвал водку «спасением России» и «лучшим антисептиком от коронавируса». Тем не менее, заверил, что применять ее необходимо «не внутрь, а наружно».

«Именно ей протираем, опрыскиваем то, к чему прикасаемся. Внутрь не помогает», — пояснил Киселев.