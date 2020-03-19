    19 марта 2020, 13:40

    Киселев: водка — «лучший антисептик от коронавируса» в России

    Ольга Ситникова

    Российский журналист и телеведущий Дмитрий Киселев предположил, что водка будет лучшим антисептиком при коронавирусной инфекции. Однако уточнил, что использовать ее надо наружно. Об этом сообщил «Царьград».

    Таким мнением Киселев поделился в личном Telegram-канале.

    Журналист назвал водку «спасением России» и «лучшим антисептиком от коронавируса». Тем не менее, заверил, что применять ее необходимо «не внутрь, а наружно».

    «Именно ей протираем, опрыскиваем то, к чему прикасаемся. Внутрь не помогает», — пояснил Киселев.