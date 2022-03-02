Кирстен Данст рассказала, что хочет снова сыграть в фильме про Человека-паука

Актриса Кирстен Данст рассказала, что хотела бы еще раз сыграть в фильме про «Человека-паука». В этом она призналась в интервью Deadline, написала «Газета.ru».

«Время еще есть. Меня никто не звал, но я чувствую, что это может случиться», — сказала актриса.

Кирстен добавила, что была бы «забавной старушкой» с «детьми-паучатами». Это уже не первый раз, когда актриса изъявляет желание снова появиться в одном из фильмов про супергероя.

Кирстен Данст сыграла Мэри Джейн, девушку Человека-паука, в первой трилогии режиссера Сэма Рейми. Главную роль Питера Паркера исполнил Тоби Магуайр.

Тем временем новый фильм про супергероя — «Человек-паук: Нет пути домой» — стал одним из самых кассовых фильмов в истории американского проката. Он собрал в кинотеатрах в США 760,9 миллионов долларов. Таким образом по сборам «Человек-паук» обогнал блокбастер «Аватар» Джеймса Кэмерона.