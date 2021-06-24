Киркорова признали угрозой для национальной безопасности на Украине

Российский певец Филипп Киркоров был внесен в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минкульта страны.

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Киркорова в черный список по представлению Службы безопасности Украины (СБУ), при этом причины такого решения не уточняются.

Черный список ведомство периодически обновляет по представлению СБУ. Последняя и определяет опасных для нацбезопасности лиц.

Письмо от СБУ с требованием включить Киркорова в реестр поступило в министерство культуры 11 июня. В результате 22 июня российского певца признали представляющим угрозу.

Кроме Киркорова в обновленном списке указаны фамилии 201 деятеля культуры, уточнила «Газета.ru».

В СБУ до этого зачислили Моргенштерна в список угроз нацбезопасности страны. Это обосновали тем, что в своих выступлениях он пропагандирует культ насилия, жестокости и употребления запрещенных веществ.

Когда Моргенштерн узнал, что его признали угрозой на Украине, то сказал, что очень хорошо относится к жителям соседней страны. Он выразил надежду, что «важные дяди» одумаются и он снова сможет приезжать с гастролями и давать концерты для своих украинских фанатов. После этого российский рэпер подал в суд на СБУ, потребовав исключить его из списка угроз национальной безопасности Украины и разрешить въезд в страну.