Киркоров ждет звонка от Зеленского

Ранее певец в соцсети общался с украинской исполнительницей Ольгой Поляковой. Во время общения он сообщил, что с Зеленским его связывает «очень много доброго и светлого».

Киркоров заявил, что в Киеве его всегда ждут. Но раз лидер страны до сих пор на него не вышел, значит на то есть определенные причины.

«Я думаю, что он сам прекрасно знает, что Филипп Киркоров всегда придет и поддержит, раньше он сам на меня выходил», — сказал король поп-сцены.

Он также отметил, что хотел бы поделиться своими песнями с жителями Украины.