Киркоров выложил фото с кольцом на безымянном пальце

«Знатный #хавчик всегда у @timatiofficial. С открытием нового ресторана!» — написал певец в тексте поста.

При этом многих подписчиков Киркорова заинтересовало кольцо на его безымянном пальце. «Ресторан-то клевый, но меня волнует только кольцо на безымянном пальчике», «Филипп Бедросович, что за кольцо? Мы тут уже с ума сходим», «Кольцо!» — появились комментарии под фото. Также нашлись те, кто пошутил о взаимосвязи кольца и нюансов взаимоотношений Киркорова с Тимати.

Ранее рэпер Джиган рассказал своему другу Тимати, с которым у него случился конфликт на почве наркозависимости, о трех неделях в столичной реабилитационной клинике. Он заявил, что «в наркотиках нет ничего, кроме смерти и дна». Рэпер признался, что его спасли жена и крепкое здоровье. Без участия Самойловой он мог запросто погибнуть. Джиган раскрыл, что увлекся веществами в Майами после рождения сына.