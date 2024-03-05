Знаменитости 05 марта 2024, 00:36 Киркоров впервые после бойкота выступил в Москве и спровоцировал скандал Певец Киркоров спровоцировал новый скандал на концерте в Москве РИА «Новости»

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Народный артист России Филипп Киркоров вернулся на сцену в Москве впервые после бойкота, спровоцированного «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой. Артист выступил на концерте по случаю 8 Марта, сообщил mk.ru.

На мероприятии Киркоров представил свой новый образ и исполнил хит, а также пригласил певца Николая Баскова для совместного выступления. Однако после концерта снова возник скандал: журналисты надеялись на интервью со звездой, но Киркоров и его менеджер отказались от беседы.

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Представители артиста потребовали освободить помещение за кулисами от сотрудников СМИ, чтобы те не мешали певцу пройти в гримерку и не задавали ему неудобных вопросов.

Ранее Киркоров отправился в Донбасс и выступил перед ранеными участниками СВО. Актер Иван Охлобыстин призвал не считать ДНР и ЛНР «прачечной» для героев «голой» вечеринки Ивлеевой.